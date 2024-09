"She Taught Love" : une histoire d’amour sur fond de quête existentielle

She Taught Love sort cette semaine. Ce film raconte la romance de Frank et Mali, deux personnages pourtant très opposés.

Mali apprend qu’elle doit affronter une maladie grave. Telle une épée de Damoclès, la mort, imminente, remet en question l’avenir du couple, forçant chacun à réévaluer la nature de leur amour.

Le film, écrit par l’acteur et scénariste Darrell Britt-Gibson, s’inspire de sa propre expérience. « J’ai vécu une situation similaire avec une ex, lorsque la sœur de celle-ci a été diagnostiquée », confie-t-il. « Je ne savais pas comment réagir ni comment m'intégrer dans cette nouvelle réalité. Elle m’a dit : ‘J’ai besoin que tu restes toi-même, parce que tout autour de moi change.’ Ce moment m’a marqué. Hollywood nous a souvent menti sur la manière dont la maladie est représentée, surtout chez les femmes. Dans les films, on voit des femmes fragiles, sauvées par un homme fort, mais dans ma réalité, ce sont les femmes qui m’ont sauvé la vie. »

Cette volonté de représenter des femmes fortes se traduit parfaitement dans le personnage de Mali Waters, interprétée par Arsema Thomas. Mali est une femme ambitieuse, guidée par sa carrière, qui refuse de se laisser abattre par sa condition. Malgré la maladie qui la ronge, elle décide de vivre intensément le moment présent, refusant de se réduire à son diagnostic.

Pour préparer son rôle, Arsema Thomas s’est plongée dans plusieurs œuvres littéraires qui explorent les dynamiques de l’amour et de la vulnérabilité. « J’ai lu Love de Toni Morrison et Salvation de Bell Hooks, une œuvre qui examine comment le racisme et d’autres systèmes oppressifs impactent la manière dont les Noirs se connectent émotionnellement », explique-t-elle. « Ces lectures m’ont aidée à saisir l’intensité de l’amour vécu par mon personnage, un amour pur et inconditionnel. »

Le film sera disponible sur Hulu et Disney+ à partir du 27 septembre.