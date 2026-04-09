Berlin inaugure la Süd Ost Galerie, nouveau repère de street art en plein air

Le projet, situé au bord des jardins ouvriers Grüne Aue à Schöneweide, transforme un ancien mur antibruit gris en une galerie publique colorée présentant les œuvres de plus de vingt artistes. Pour Berlin, ville depuis longtemps façonnée par la culture du graffiti, ce lieu est important car il offre à l’art mural contemporain un espace permanent, légal et très visible, en dehors de la plus célèbre East Side Gallery. Le mur a vu le jour après que des jardiniers du quartier ont demandé à l’artiste berlinois Akte One de repenser l’espace, et le projet s’est transformé, entre avril et octobre 2025, en une initiative de quartier plus large. Les organisateurs assurent que la galerie parle autant de communauté que de peinture, les habitants rencontrant les artistes et contribuant à transformer un couloir routier en espace culturel partagé. Soutenue par le réseau berlinois Urban Nation, qui propose des visites guidées du site, la Süd Ost Galerie illustre la façon dont le street art, dans une ville longtemps façonnée par la contestation et l’improvisation, est de plus en plus intégré à l’aménagement urbain.