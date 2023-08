Brésil : la "Barbie noire" d'Alemao prône l'amour de soi

Dans cette favela de Rio de Janeiro, les fans affluent pour regarder le nouveau film Barbie et faire la rencontre de la Barbie noire du complexe do Alemao.

Anne Beatriz Dos Santos, de son vrai nom, encourage les jeunes filles à s'habiller comme Barbie, quelle que soit la couleur de leur peau, pour leur apprendre à s'aimer telles qu'elles sont.

Des valeurs qui lui ont été transmises par sa mère, Vanessa.

"Au fur et à mesure qu'elle grandissait, j'ai vu qu'elle avait besoin de s'accepter. Quand j'étais plus jeune, je voulais être blanche, changer de coiffure parce que je ne me voyais pas représentée, je pensais que la beauté n'existait que chez les gens à la peau claire. J'ai donc vu la nécessité de lui transmettre cela pour qu'elle puisse s'aimer telle qu'elle est," explique Vanessa dos Santos, la mère d'Anne.

Au Brésil, 97 millions de personnes sont d'ascendance africaine et, selon les derniers recensements, environ 56 % s'identifient comme noires, mais l'idéalisation de la peau claire comme summum de la beauté prospère dans ce pays d'Amérique du Sud.

"Je suis très heureuse que certaines mères m'envoient des messages pour me dire que leurs enfants acceptent leurs cheveux, qu'ils s'acceptent comme ils sont parce qu'ils m'ont vue sur les réseaux sociaux. Certaines de mes amies acceptent également leurs afros, j'en suis très heureuse," se réjouit la jeune fille de 11 ans.

De plus en plus suivie sur les réseaux sociaux, la "Barbie noire" souhaite devenir mannequin et actrice afin d’inspirer plus de jeunes filles.

Le film Barbie a enregistré le deuxième plus grand nombre de spectateurs au Brésil depuis 2014, atteignant près de 1,2 million de personnes.