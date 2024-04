Rwanda : Marie-Jean la Hutu et John le Tutsi, l'amour après le génocide

Dans les annales sombres du génocide rwandais de 1994, émerge une histoire d'amour improbable, un témoignage poignant de réconciliation et d'espoir.

Lorsque le père de Marie-Jean Uwimana, une Hutu, a massacré la plupart des proches de John Igiraneza, un Tutsi, personne n'aurait pu imaginer que l'amour et le mariage pourraient surgir de l'horreur.

John, aujourd'hui âgé de 48 ans, est un survivant du génocide rwandais. Les cicatrices visibles sur sa tête rappellent les atrocités subies alors qu'il était encore un jeune homme de 18 ans, attaqué avec ses frères et sœurs par des agresseurs armés de manière rudimentaire. Sur les quelque 800 000 personnes tuées lors du génocide, vingt étaient ses frères et sœurs, massacrés par le père de Marie-Jean.

Cependant, dans une nation déchirée par la violence, l'amour a triomphé de la haine. John et Marie-Jean se sont rencontrés dans l'un des villages de réconciliation établis par le gouvernement dans le district de Bugesera. Ces initiatives, déployées à travers le pays, ont joué un rôle crucial dans l'unification et la réconciliation de la nation après les horreurs du génocide.

Naphtal Ahishakiye, secrétaire exécutif d'Ibuka, une organisation rwandaise d'aide aux victimes du génocide, souligne le pouvoir du pardon dans cette quête de réconciliation. Les survivants du génocide ont pris les rênes, transformant le récit de douleur en une histoire de résilience et de pardon.

Pour John et Marie-Jean, la clé de leur relation a été leur capacité à surmonter les traumatismes du passé. Mariés depuis plus de seize ans et parents de quatre enfants, ils sont devenus un symbole vivant d'unité et d'espoir pour le Rwanda. Bien que leur parcours ait été semé de défis, leur amour les a guidés à travers la tragédie vers l'avenir.

"Au début, je me suis demandé, ne nous marierons-nous pas pour qu'il me tue ensuite ?", confie Marie-Jean. Mais leur amour a été plus fort que la méfiance, les conduisant à surmonter les obstacles et à avancer ensemble en tant que couple uni.

John, quant à lui, souligne le pouvoir de l'amour de soi dans le processus de réconciliation. "C'est alors que vous aimerez les autres et ensuite aimerez votre pays", conclut-il, témoignant de la force transformative de l'amour et du pardon dans la construction d'un avenir meilleur pour le Rwanda.