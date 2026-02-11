Le Ghana instaure le « Fugu Day » pour promouvoir sa tenue traditionnelle

Au Ghana, les autorités ont décidé de transformer une polémique en ligne en initiative culturelle. Le gouvernement a annoncé que chaque mercredi sera désormais consacré au port du fugu, un vêtement traditionnel emblématique du nord du pays, afin de valoriser l’identité culturelle nationale.

La décision intervient quelques jours après un débat animé sur les réseaux sociaux, déclenché lorsque le président John Dramani Mahama est apparu vêtu d’un fugu lors d’une visite officielle en Zambie. Des commentaires moqueurs, qualifiant la tenue de « blouse », ont suscité une vague de réactions de la part des internautes ghanéens, rapidement rejoints par des responsables politiques.

Un symbole culturel mis à l’honneur

La ministre ghanéenne du Tourisme, Abla Dzifa Gomashie, a expliqué que l’initiative vise à afficher la culture du pays « avec fierté sur la scène internationale ». Elle a encouragé les citoyens à porter le fugu sous toutes ses formes, en mettant en avant la diversité des styles, des motifs et des accessoires associés.

Également appelé batakari, le fugu est une tunique traditionnelle fabriquée à partir de bandes de coton tissées à la main. Porté aussi bien par les chefs traditionnels que par la population, il est souvent associé à l’autorité, au prestige et à l’héritage culturel du nord du Ghana.

Un impact économique attendu

Au-delà de sa portée symbolique, le « Fugu Day » ambitionne de soutenir l’économie locale. Selon la ministre, cette initiative pourrait stimuler l’activité des tisserands, stylistes, artisans et commerçants, tout en renforçant la cohésion nationale et la créativité culturelle.

Dès l’annonce, de nombreux Ghanéens ont répondu à l’appel en arborant le fugu à travers le pays, dans une grande variété de couleurs et de styles. Le vêtement est rapidement redevenu tendance sur les réseaux sociaux, ravivant un mouvement populaire initié ces derniers jours.

L’échange en ligne a également trouvé un écho en Zambie, où les internautes ont mis en avant leurs propres tenues traditionnelles. Le président zambien Hakainde Hichilema s’est même dit prêt à commander des fugus auprès du Ghana, une idée reprise par le président Mahama, qui a évoqué une possible exportation à grande échelle.

Le chef de l’État ghanéen a rappelé que le fugu occupe une place particulière dans l’histoire du pays. Le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, en portait lors de la proclamation de l’indépendance en 1957. Depuis, plusieurs dirigeants, dont Nana Akufo-Addo, John Kufuor et Jerry John Rawlings, ont contribué à populariser cette tenue devenue un symbole fort de l’identité nationale.