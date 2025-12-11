Egypte : le Koshary intègre le patrimoine culturel de l'Unesco

Le Koshary égyptien entre au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.

Ce plat de rue servi également dans les restaurants étoilés très prisé est un mélange de riz épicé de lentilles et de pâtes. Ce statut officiel marque une étape essentielle dans la reconnaissance d'un plat qui met valorise l'identité culturelle égyptienne.

Ce plat rejoint ainsi dix autres inscriptions égyptiennes au patrimoine de l'Unesco dont le tahteeb cet art martial ancestral pratiqué au bâton. Pour les autorités du Caire, cette inscription traduit l'intérêt porté à la culture et à la vie quotidienne des Égyptiens.

Selon des récits historiques, le Koshary fut introduit en Egypte par les Britanniques au 19e siècle une version nuancée par des experts locaux qui eux estiment que ce plat serait le produit d'un mélange progressif de cultures alimentaires allant de l'Asie en passant par les Amériques. Ce met garde son nom indien d'origine, mais sa composition typique égyptienne.