Malawi : le mont Mulanje inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO

Le mont Mulanje, situé dans le sud du Malawi, est désormais inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une reconnaissance majeure pour ce massif montagneux réputé à la fois pour ses paysages naturels spectaculaires et pour ses traditions spirituelles profondément ancrées. Il fait partie des quatre sites africains ajoutés à la liste du patrimoine mondial en 2025.

L’UNESCO décrit le mont Mulanje comme un « lieu sacré habité par des dieux, des esprits et des ancêtres ». Ce nouveau classement reconnaît non seulement son importance écologique, mais aussi son paysage culturel, façonné par des siècles de pratiques spirituelles.

Une montagne sacrée au cœur des traditions

Le mont Mulanje et ses environs s’étendent sur près de 897 kilomètres carrés. On y trouve de nombreux sites spirituels, dont les célèbres arbres Mpoza, considérés comme sacrés par les communautés locales. Selon les croyances, les esprits des ancêtres résident sur la montagne. Des sacrifices y sont encore offerts pour soigner les maladies ou appeler la pluie.

Bassins naturels, arbres anciens et lieux spécifiques attirent régulièrement des fidèles venus de différentes régions du pays. Grâce à ce statut spirituel particulier, les guérisseurs traditionnels du mont Mulanje jouissent d’une réputation qui dépasse les frontières du Malawi. D’après une étude de l’Université de Californie publiée en 2024, environ 80 % des Malawiens consultent encore des praticiens de médecine traditionnelle.

Site menacé par la déforestation

Mais la valeur spirituelle du mont Mulanje est étroitement liée à son état écologique. Or, la montagne subit une pression environnementale croissante. Selon Global Forest Watch, elle a perdu 22 % de sa forêt primaire humide entre 2002 et 2024, principalement en raison de la déforestation.

Pour Blessings Walawala, directeur adjoint du Département des Musées et Monuments, le classement au patrimoine mondial représente un tournant décisif. Il estime que cette reconnaissance internationale aidera à mieux protéger le site.

« La reconnaissance du mont Mulanje comme site du patrimoine mondial, avec ses dimensions culturelles et naturelles, nous aidera beaucoup à lutter contre la déforestation et à garantir que les histoires des anciens modes de vie des communautés de Phalombe et de Mulanje continuent d’être transmises », explique-t-il.

Espoir pour la préservation et la transmission

Au-delà de la protection environnementale, les habitants voient dans cette inscription une opportunité de préserver leur héritage culturel et de renforcer le lien entre écologie et pratiques traditionnelles. Pour beaucoup, le mont Mulanje incarne un équilibre fragile entre nature, spiritualité et identité locale.

La désignation du site comme patrimoine mondial de l’humanité nourrit désormais l’espoir que cette montagne sacrée pourra être mieux protégée, tout en continuant à jouer son rôle central dans la vie culturelle et spirituelle des communautés environnantes.