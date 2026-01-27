L'Égypte se dirige vers une interdiction des réseaux sociaux aux enfants

Le gouvernement égyptien s'apprête à encadrer l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants. Le Parlement travaille actuellement sur une loi visant à protéger les jeunes du « chaos numérique », selon les législateurs.

L'objectif est de limiter l'accès des enfants aux plateformes en ligne jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de les utiliser de manière responsable. Le président Abdel-Fattah el-Sissi a demandé au gouvernement de s'inspirer d'autres pays comme l'Australie et le Royaume-Uni, qui restreignent déjà l'accès des jeunes aux réseaux sociaux.

Selon un rapport du Centre national de recherche sociale et criminologique, environ la moitié des moins de 18 ans en Égypte utilisent les réseaux sociaux, souvent exposés au cyberharcèlement et à des contenus préjudiciables.

Cette initiative rejoint une tendance mondiale : en décembre, l'Australie a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Le Royaume-Uni envisage des mesures similaires, tandis que la France planifie une restriction pour les moins de 15 ans dès la rentrée scolaire.

En Égypte, les législateurs collaborent avec des experts et le gouvernement pour finaliser un texte qui protégera les enfants tout en encadrant l'usage des technologies numériques.