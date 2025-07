Fusillade à Manhattan : que sait-on de l’assaillant, ancien joueur de NFL ?

Selon les premiers éléments de l’enquête, l'assaillant, un ancien joueur de football américain, voulait s’en prendre à la NFL, la ligue nationale de ce sport.

Une fusillade dans un immeuble de bureaux du centre-ville de Manhattan a fait six morts, ce lundi. Parmi les victimes, un policier new-yorkais de 36 ans qui n'était pas en service, et l’auteur des coups de feu.

Selon les images de vidéosurveillance, un homme est sorti d'une BMW avec un fusil M4, puis s'est dirigé vers l'immeuble qui abrite le siège de la NFL et de Blackstone, l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde.

Il a rapidement ouvert le feu sur un agent de police new-yorkais alors qu'il entrait dans le bâtiment, avant de tirer sur une femme qui tentait de se mettre à l'abri, a déclaré la commissaire de police Jessica Tisch lors d'une conférence de presse. Il a ensuite tiré à plusieurs reprises dans le hall d'entrée.

L'homme s'est rendu à l'ascenseur et a tiré sur un agent de sécurité qui se cachait derrière un bureau de sécurité, ainsi que sur un autre homme dans le hall, a déclaré la commissaire.

L'homme a pris l'ascenseur jusqu'au 33e étage, où se trouve une société de gestion immobilière, et une personne a été abattue à cet étage. L'homme a ensuite parcouru un couloir et s'est suicidé, a-t-elle ajouté.

Qui est l'auteur des faits ?

La police a identifié Shane Tamura, originaire de Las Vegas, comme étant le tireur. Tamura avait des "antécédents psychiatriques documentés", a déclaré Tisch.

La police a déclaré qu'une note décousue trouvée sur son corps suggérait qu'il avait un grief contre la NFL concernant une allégation non fondée selon laquelle il souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique. Il avait joué au football américain au lycée en Californie il y a près de vingt ans.

La note, qui faisait référence à la NFL, affirmait que Tamura souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique et disait que son cerveau devrait être étudié après sa mort, ont déclaré deux personnes proches du dossier à l'Associated Press. Cette maladie dégénérative du cerveau a été associée à des commotions cérébrales et à d'autres traumatismes crâniens répétés courants dans les sports de contact comme le football américain.

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré mardi que Tamura essayait de viser le siège de la Ligue nationale de football américain (NFL), mais qu'il avait pris le mauvais ascenseur.

L'homme a traversé les États-Unis, en voiture, en passant par le Colorado le 26 juillet, puis le Nebraska et l'Iowa le 27 juillet. Il était arrivé à Columbia, dans le New Jersey, lundi après-midi, avant de se rendre à New York, a déclaré Tisch.

Les agents ont trouvé un étui à fusil, un revolver, des chargeurs et des munitions dans sa voiture, a-t-elle ajouté.

Qui étaient les victimes ?

Didarul Islam, 36 ans, était policier à New York depuis trois ans et demi. Il était originaire du Bangladesh.

Islam était marié et avait deux jeunes garçons, a déclaré Tisch. Sa femme est enceinte de leur troisième enfant.

Blackstone a confirmé que l'un de ses employés, Wesley LePatner, figurait parmi les victimes.

"Les mots ne peuvent exprimer à quel point nous sommes dévastés", a déclaré la société dans un communiqué. "Wesley était un membre très apprécié de la famille Blackstone et nous manquera beaucoup. Elle était brillante, passionnée, chaleureuse, généreuse et profondément respectée au sein de notre entreprise et au-delà."

Diplômé de Yale, LePatner était cadre dans l'immobilier chez Blackstone, selon le site web de la société, et a passé plus de dix ans chez Goldman Sachs avant de rejoindre la société en 2014.

Les noms des autres victimes, ainsi que celui d'un homme gravement blessé et toujours dans un état critique, n'ont pas encore été communiqués.

Où la fusillade a-t-elle eu lieu ?

La fusillade a eu lieu au 345 Park Avenue, un immeuble de bureaux commerciaux situé dans un quartier animé du centre-ville, à quelques pas au nord de la gare Grand Central Terminal et à environ kilomètres à l'est de la cathédrale Saint-Patrick.

L'immeuble abrite les bureaux de plusieurs entreprises, notamment la NFL et la société immobilière Rudin, ainsi que les sociétés financières KPMG et Blackstone. Il abrite également le consulat général d'Irlande.