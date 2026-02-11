Afrique du centre : centre de formation aux '' règles Nelson Mandela'' pour les détenus

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a inauguré mercredi l'Académie de formation aux règles Nelson Mandela. Elle est située au centre pénitentiaire de Drakenstein, où Nelson mandala avait été incarcéré avant sa libération.

Le centre servira de lieu d’apprentissage, de recherche et de partage des connaissances, et contribuera à façonner de meilleures pratiques pénitentiaires. Formera aux règles Il s’agit des Règles minimales standard des Nations Unies pour le traitement des prisonniers, connues sous le nom de ‘’Règles Nelson Mandela’’.

'' Nelson Mandela lui-même a passé plus de 27 ans en prison et, tout au long de sa vie, il est resté un ardent défenseur de l'équité, de la justice et du traitement humain de tous, y compris des personnes privées de liberté. Son héritage perdure à travers les règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, universellement connues sous le nom de règles Nelson Mandela.'', a déclaré Jane Marie Ong'olo, représentante régionale, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

C’est le premier établissement en Afrique dédié exclusivement aux règles minimales des Nations unies pour le traitement des détenus. Ces lignes directrices promeuvent la dignité, l'équité et le traitement humain des personnes privées de liberté.

''On m'a dit qu'il s'agissait de la première installation de ce type sur le continent africain. Elle servira donc de centre de connaissances pour notre région, la SADEC, non seulement pour nos fonctionnaires sud-africains, mais aussi pour la communauté pénitentiaire mondiale.'', a déclaré Cyril Ramaphosa, président sud-africain.

L’inauguration du centre a coïncidé avec la célébration du 36 e anniversaire de la libération de Nelson Mandela.