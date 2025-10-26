AF du Sud : Gaza au centre de la conférence annuelle de la Fondation Mandela

La Fondation Nelson Mandela a organisé à Johannesburg, sa 23e Conférence annuelle. La rapporteuse spéciale de Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés était l’invité de l’évènement.

Francesca Albanese a mis en avant le lien entre la situation dans la bande de Gaza et la lutte pour la fin de l’apartheid menée par Nelson Mandela.

"Une loi est appliquée universellement et les crimes du colonialisme pour lesquels Mandela et ses camarades ont passé 27 ans en prison, comme des centaines de milliers de Palestiniens ont passé les leurs, sont enfin comptabilisés, sinon on se souviendra que c'est le plus grand échec moral de notre temps et c'est pourquoi, quelle que soit la répression à laquelle nous sommes confrontés, la Palestine se tiendra de plus en plus au centre de toutes les luttes pour la justice dans le monde entier.", a-t-elle déclaré.

L’Afrique du sud a dénoncé le génocide présumé d’Israël dans l’enclave palestinienne. Avec à la clef une plainte devant le tribunal de l’ONU.

"La signification de ce génocide pour nous tous. Pour notre compréhension collective de la politique, de la solidarité, de l'humanité. Aujourd'hui, nous connaissons Gaza, nous voyons Gaza, des hôpitaux bombardés, des parents qui ramassent les membres de leurs enfants, des journalistes et des médecins déchiquetés. Le désordre est visible en temps réel sur nos téléphones tout au long de la journée, si l'on ose regarder. Mais ce désordre est aussi à l'origine d'un réveil social et politique partout dans le monde. Il façonne les consciences, en particulier celles des nouvelles générations", a souligné

Israël a toujours nié les allégations de génocide à Gaza. L’état hébreux et le Hamas ont signé en octobre une trêve avec le Hamas sous l’égide des États-Unis.