Af. du Sud : un tribunal rejette l'interdiction de vente d'objets liés à Mandela

La Cour suprême d'appel sud-africaine a rejeté une tentative de l'Agence sud-africaine des ressources patrimoniales (SAHRA) visant à interdire la vente et l'exportation d'objets liés à Nelson Mandela.

Le tribunal a estimé que la Sahra, autorité en charge du patrimoine du pays, n'avait pas de fondement juridique pour bloquer cette vente. Environ 70 objets sont concernés et devaient être exportés aux États-Unis pour être vendus aux enchères.

Il s'agit notamment d'effets personnels tels qu'une clé de cellule de Robben Island, où Mandela a passé 18 ans en prison, une paire de lunettes de soleil et l'une de ses chemises à fleurs. Parmi les autres objets mis en vente figurent un exemplaire signé de la Constitution sud-africaine de 1996, une raquette de tennis utilisée par Mandela pendant son emprisonnement, des dessins, des documents d'identité et des cadeaux offerts par des dirigeants mondiaux, dont l'ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle.

Ces objets appartiennent actuellement à la fille aînée de Mandela, Makaziwe Mandela, et à Christo Brand, un ancien gardien de prison de Robben Island qui s'est ensuite lié d'amitié avec Mandela.

La SAHRA a fait valoir que ces objets faisaient partie du patrimoine national sud-africain et ne devaient pas être vendus ou sortis du pays. L'agence a déclaré avoir pris connaissance de la vente aux enchères prévue en 2021 grâce à un article de journal et avoir ensuite contacté la maison de vente aux enchères américaine pour faire annuler la vente.

Mais le tribunal a estimé que la SAHRA avait interprété la loi sur le patrimoine de manière trop large. Les juges ont déclaré que l'agence n'avait pas expliqué clairement pourquoi ces objets devaient être légalement classés comme biens patrimoniaux protégés, alors que les propriétaires avaient fourni des raisons détaillées pour lesquelles ils ne devaient pas l'être**.**

Makaziwe Mandela a salué cette décision, affirmant que l'agence avait supposé à tort qu'elle comprenait mieux les souhaits de son père que sa famille. Elle a déclaré que la famille s'était engagée à préserver l'héritage de Mandela**.**

Elle a également précisé qu'aucune décision définitive n'avait été prise quant à la vente éventuelle de ces objets. Le produit de la vente devait initialement servir à financer un jardin commémoratif sur la tombe de Mandela à Qunu, dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud.

Nelson Mandela est décédé en 2013 à l'âge de 95 ans. Il a été libéré de prison en 1990, est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994 et a remporté le prix Nobel de la paix en 1993 pour son rôle dans la fin de l'apartheid.