Afrique du Sud : réactions diverses au déploiement de l'armée contre le crime

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi qu'il allait déployer l'armée pour aider la police à lutter contre la violence des gangs et d'autres crimes.

Le taux de meurtres du pays s'élève à environ 60 décès par jour. Cela comprend les meurtres commis dans le cadre de guerres entre gangs de trafiquants de drogue dans certaines zones du Cap et les fusillades de masse liées à l'exploitation minière illégale dans la province de Gauteng, près de Johannesburg.

« Le financement des forces de défense a été systématiquement réduit. À l'heure actuelle, elles ne peuvent donc pas optimiser leur déploiement. Et nous avons vu ce qui s'est passé lorsqu'elles ont été déployées en RDC. Il est donc vraiment risible de vouloir déployer les forces de défense pour lutter contre les mineurs illégaux sans nous dire d'où viendront les ressources nécessaires pour les équiper. », s'est indignéDes van Rooyen, chef par intérim du parti uMkhonto weSizwe.

M. Ramaphosa a indiqué qu'il avait demandé aux chefs de la police et de l'armée d'élaborer un plan permettant de déployer les forces de sécurité dans les prochains jours dans la province du Cap-Occidental et dans celle de Gauteng pour lutter contre la violence des gangs et l'exploitation minière illégale.

«Je pense que le président a pris la bonne décision ce soir et je suis sûr que la ville et la province accueilleront favorablement les ressources supplémentaires qui seront nécessaires. Mais cela doit évidemment se faire sous la direction du SAPS. L'armée ne peut pas assumer seule des fonctions de maintien de l'ordre. Elle doit être coordonnée sous le commandement du SAPS. », a indiqué Gustavo de Carvalho, chercheur en politiques publiques.

Parmi les autres mesures de lutte contre la criminalité, le président Ramaphosa a cité le recrutement de 5 500 policiers et le renforcement des services de renseignement, tout en identifiant les syndicats du crime prioritaires.

Le président sud-africain a déclaré que le coût de la criminalité se mesure en vies perdues tout en reconnaissant le sentiment de peur de la société et la réticence des investisseurs.