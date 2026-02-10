Russie : le ministre tanzanien des affaires étrangères en visite à Moscou

Le ministre tanzanien des Affaires étrangères, Mahmoud Thabit Kombo, s'est rendu à Moscou lundi et a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Au cours de cette rencontre, M. Kombo a remis une lettre de la présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, adressée au président russe, Vladimir Poutine.

« Je tiens à remercier une nouvelle fois Son Excellence la Présidente, ainsi que toute votre équipe, pour avoir renforcé notre coopération stratégique. Cela a été mentionné dans le discours de la Présidente, lorsqu'elle s'est adressée au monde entier par l'intermédiaire de toutes les missions diplomatiques et organisations internationales présentes en Tanzanie. », a déclaréMahmoud Thabit Kombo, ministre tanzanien des Affaires étrangères.

M. Lavrov a quant à lui exprimé sa satisfaction quant à la coopération entre les deux pays : « Je tiens à exprimer notre satisfaction quant à la coopération entre la Russie et la Tanzanie au sein des organisations internationales, en premier lieu les Nations unies, mais aussi dans le cadre de la coopération stratégique entre la Russie et l'Afrique. Nous discutons actuellement du calendrier et du lieu du troisième sommet Russie-Afrique. », a-t-il ajouté.

Les diplomates des deux pays se sont rencontrés pour la dernière fois en décembre 2025. Le ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie a exprimé sa gratitude à Moscou pour le travail des entreprises russes sur les grands projets dans le pays.