Un iftar géant réunit fidèles et non musulman à Zanzibar

Des milliers de personnes participent à l'un des plus grands repas communautaires Iftar de Zanzibar au stade Amani de l'île, où musulmans et non-musulmans se réunissent pour rompre le jeûne au coucher du soleil pendant le ramadan.

« Nous venons de montrer au monde entier que Zanzibar est une destination de paix, d'unité et d'amour. Nous voulons battre quelques records en termes de nombre de participants à l'Iftar. Le record, hormis La Mecque et Médine, était d'environ 7 000 personnes. Nous visions donc 15 000 personnes, soit une augmentation d'environ 100 %, et nous avons atteint 25 000 personnes », déclare Arif Abbas Manji, directeur de la Commission du tourisme de Zanzibar.

Ce type repas caractérise le ramadan dans bien des région du monde, mais ici à Zanzibar, l'événement a une portée au delà du caractère religieux.

En marge du repas communautaire, les musulmans observent ensemble la prière du soir, l'un des rituels clé pendant le mois pénitence.