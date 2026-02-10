La Fondation Gates dément les accusations de libération de moustiques OGM au Kenya

La Fondation Gates a catégoriquement démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles son fondateur, Bill Gates, serait impliqué dans la libération de moustiques génétiquement modifiés au Kenya.

Dans un communiqué officiel, la fondation qualifie ces allégations de **"**fausses" et rappelle qu’elle ne mène aucune activité de lutte antivectorielle ou de libération d’insectes sur le terrain.

Ces accusations ont été relayées par l’avocat et homme politique kenyan Paul Muite, qui a accusé la fondation sur les réseaux sociaux d’introduire des moustiques modifiés à Nairobi. Selon lui, ces insectes, censés remplacer ceux transmettant le paludisme, seraient en réalité nocifs pour les enfants et les personnes âgées. Ses déclarations ont déclenché une vague de réactions en ligne, avec des Kenyans affirmant avoir observé une augmentation suspecte de la population de moustiques.

« La Fondation Gates ne libère pas de moustiques, ne gère pas de laboratoires le faisant, et ne mène pas d’activités de lutte antivectorielle à Nairobi ou ailleurs. » a écrit la fondation sur X.

Cette controverse survient dans un contexte où la méfiance envers les interventions biologiques et les programmes de santé publique est croissante, notamment sur les réseaux sociaux.

Dernièrement, un projet mené en Autriche a largement circulé sur les réseaux sociaux, certains internautes affirmant qu'il s'agissait d'une opération de Bill Gates visant à libérer 600 000 moustiques génétiquement modifiés dans le pays. Selon la fondation, Les moustiques lâchés ne sont pas modifiés génétiquement, ils sont simplement stérilisés pour diminuer la population de moustiques tigres.