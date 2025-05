Bill Gates va faire don de l'essentiel de sa fortune à sa fondation

C'est l'une des initiatives philanthropiques les plus significatives de l'histoire. Bill Gates va faire don de l'intégralité de sa fortune personnelle à la Fondation Gates. Le co-fondateur de Microsoft a fait cette annonce jeudi.

."Bill Gates a déclaré qu'il ferait don de 99 % de sa fortune technologique à la Fondation Gates. Aujourd'hui, il estime sa fortune à 108 milliards de dollars. C'est l'un des engagements les plus importants de l'histoire de la philanthropie américaine, si l'on tient compte de l'inflation.", explique The Associated Press

Le don sera doit être utilisé par la fondation dans la lutte contre les maladies et la pauvreté dans le monde. Bill Gates a fixé un objectif à la Fondation Gates : dépenser 200 milliards de dollars d’ici à 2045, année au cours de laquelle elle baissera ses rideaux.

"Les besoins sont bien sûr beaucoup plus importants que ce que nous pouvons faire. Mais nous montrerons que nous faisons le maximum et nous donnerons beaucoup de prévisibilité au terrain. Grâce à cela, nous serons présents pendant ces 20 ans, mais pas après." , a déclaré Bill Gates.

L’engagement pris par Bill Gates dépasse les contributions historiques d'industriels tels que John D. Rockefeller et Andrew Carnegie.