Paludisme : Gavi et l’UNICEF s'accordent pour réduire le prix du vaccin

Gavi, l’Alliance mondiale pour le vaccin, et l’UNICEF annoncent aujourd’hui une avancée majeure contre le paludisme. Un nouvel accord va rendre les vaccins antipaludiques R21/Matrix-M™ plus accessibles et abordables. L’objectif est de protéger davantage d’enfants face à l’une des maladies les plus meurtrières au monde.

Soutenue par Gavi et mise en œuvre par l’UNICEF, cette initiative permettra d’économiser jusqu’à 90 millions de dollars. Ces économies serviront à produire plus de 30 millions de doses supplémentaires, permettant la vaccination de près de 7 millions d’enfants dans les cinq prochaines années.

Le prix du vaccin sera réduit à 2,99 dollars par dose, avec une entrée en vigueur prévue dans environ un an. Cette baisse majeure concrétise l’engagement de faire vacciner 50 millions d’enfants supplémentaires d’ici 2030, conformément aux objectifs internationaux.

Gavi facilite l’achat, la logistique, et l’intégration du vaccin dans les programmes nationaux. À ce jour, plus de 40 millions de doses ont été distribuées dans 24 pays africains, représentant une grande majorité de la charge mondiale du paludisme chez les enfants.

L’UNICEF, en tant que plus grand acheteur mondial de vaccins, assure l’approvisionnement de milliards de doses chaque année. Elle travaille à réduire les coûts en collaborant avec les fabricants et en garantissant un accès fiable à tous.

Ce progrès est rendu possible grâce à l’IFFIm, le mécanisme financier innovant de Gavi, qui transforme les engagements des donateurs en liquidités immédiates pour agir rapidement et efficacement.