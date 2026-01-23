Le Rwanda va tester une intelligence artificielle dans des centres de santé

Le Rwanda va tester une technologie alimentée par l’intelligence artificielle dans plus de 50 centres de santé, dans le cadre d’une nouvelle initiative de la Fondation Gates visant à soutenir 1 000 cliniques à travers l’Afrique afin d’améliorer les services de santé.

Cette technologie a pour objectif de renforcer — et non de remplacer — le jugement clinique, tout en améliorant l’efficacité d’un système de santé déjà sous forte pression, a déclaré jeudi à l’Associated Press Andrew Muhire, haut responsable au ministère rwandais de la Santé.

Le Rwanda compte actuellement un professionnel de santé pour 1 000 patients, un ratio bien inférieur à la recommandation mondiale de 4 pour 1 000.

La Fondation Gates et OpenAI ont lancé mercredi une nouvelle initiative baptisée Horizons1000, dotée d’un financement conjoint de 50 millions de dollars sur deux ans. Bill Gates a déclaré que cette initiative contribuerait à réduire les inégalités en matière de santé.

"Dans les pays pauvres confrontés à de graves pénuries de personnel de santé et à un manque d’infrastructures sanitaires, l’IA peut changer la donne en élargissant l’accès à des soins de qualité", a écrit Gates dans un billet de blog annonçant le lancement du programme.

Muhire a qualifié cette initiative "d’opportunité transformatrice" qui permettra d’améliorer l’accès des citoyens aux soins de santé, de "réduire la charge administrative" et d’aider les professionnels médicaux à prendre des décisions "plus précises et plus rapides".

Cependant, des experts du numérique s’inquiètent de l’utilisation de technologies d’IA reposant sur la langue anglaise, qui n’est pas largement parlée au Rwanda.

Audace Niyonkuru, PDG de l’entreprise d’IA et de données ouvertes Digital Umuganda, a indiqué à l’AP que des efforts sont en cours pour développer des technologies d’IA en kinyarwanda, la langue parlée par environ 75 % de la population rwandaise.

"Le déploiement de technologies d’IA qui ne fonctionnent pas en kinyarwanda constituerait un sérieux obstacle à une prise en charge efficace", a-t-il déclaré.