Crash d'Ethiopian Airlines : accord entre Boeing et 3 familles de victimes

Les familles de trois victimes du crash du d’un avion 737 MAX d’Ethiopian Airlines en mars 2019 sont parvenues à l’accord avec Boeing alors qu’elles avaient initié des poursuites contre l'avionneur américain.

Les termes de l’accord annoncé par l’avocat des parties civiles n’ont pas été divulgués. Alors que le 737 MAX de Boeing prenait des ailes dans le secteur aérien, son ascension a été freiné par deux crashs : celui d’Ethiopian Airlines et du vol de Lion Air intervenu cinq mois plus tôt.

Les deux accidents ont coûté la vie à 346 personnes et auraient été provoqué par un dysfonctionnement d’un système de contrôle de vol automatisé.