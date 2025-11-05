Bienvenue sur Africanews

Crash du Boeing 737 Max d'Ethiopian Airlines : ouverture du premier procès civil

Paul Njoroge montre des photos de sa femme et de ses trois enfants qui ont péri dans le crash de l'avion 737 Max d'Ethiopian Airlines en 2019   -  
By Ali Bamba

avec AP

Etats-Unis

Plus de six ans après l'écrasement d'un Boeing 737 Max en Éthiopie, le premier procès civil lié à la catastrophe qui a coûté la vie aux 157 personnes à bord a été ouvert.

Boeing a réglé la plupart des dizaines de procès pour mort injustifiée que les familles des victimes avaient intentés contre le constructeur aéronautique après le crash de mars 2019, mais un jury d'un tribunal fédéral a été sélectionné mardi dans deux des affaires restantes.

Les avocats des familles et de Boeing devaient présenter leurs déclarations liminaires mercredi. Un règlement à l'amiable dans l'une ou l'autre de ces affaires, ou dans les deux, pourrait être conclu à tout moment, même après que les avocats auront commencé à présenter leurs preuves.

Le procès à Chicago, où Boeing avait son siège, ne devrait pas porter sur la responsabilité de l'entreprise. Boeing a déjà reconnu sa responsabilité dans l'accident du vol 302 d'Ethiopian Airlines et dans celui d'un 737 Max similaire qui s'était écrasé cinq mois plus tôt au large des côtes indonésiennes, entraînant la mort de 189 passagers et membres d'équipage.

En revanche, le jury, composé de huit personnes, doit décider du montant que Boeing doit verser aux familles de Mercy Ndivo, une mère de 28 ans originaire du Kenya, et de Shikha Garg, une consultante des Nations unies âgée de 36 ans et originaire d'Inde.

