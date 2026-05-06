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Égypte : malgré le conflit au Moyen-Orient, l’inflation recule à 14,9 % 

Égypte : malgré le conflit au Moyen-Orient, l’inflation recule à 14,9 %.   -  
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By Rédaction Africanews

Egypte

En Égypte, le taux d’inflation annuel a ralenti à 14,9% en avril, contre 15,2% en mars dernier. Malgré le conflit au Moyen-Orient qui a conduit à une hausse des prix du carburant.

L’Égypte, qui dépend fortement des importations, a toutefois subi les répercussions du conflit. Des investissements de portefeuille étrangers représentant des milliards de dollars ont quitté le pays, la livre égyptienne s’est dépréciée, et le gouvernement a dû faire face à des factures énergétiques plus élevées en raison du blocage du détroit d’Ormuz.

Les prix des produits alimentaires et des boissons, qui constituent la part la plus importante du panier d’inflation, ont augmenté de 6,7% en glissement annuel en avril, contre 5,8% en mars.

En dépit d'un glissement annuel léger, les chiffres révèlent des augmentations plus importantes dans certains secteurs tels que le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et les combustibles qui affichent une hausse globale de 30,0 % par rapport à avril 2025.

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