Le Sénégal promet une enquête après la mort d’un étudiant à l’UCAD

By Rédaction Africanews

avec AFP

Sénégal

Un étudiant de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar est décédé lundi à la suite de violences survenues lors d’une manifestation contre le retard du versement des bourses étudiantes, a annoncé le gouvernement sénégalais.

Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de Licence en Médecine, a été mortellement touché dans ces heurts sur le campus, selon le communiqué officiel. Les autorités qualifient ces événements de « graves » et présentent leurs « condoléances les plus attristées » à sa famille, à ses proches et à la communauté universitaire.

Le gouvernement a appelé « l’ensemble des acteurs concernés à la retenue, au sens des responsabilités et à l’apaisement » et s’est engagé à ce que « toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame ». Il a également affirmé que les responsabilités éventuelles seraient établies « conformément aux lois et règlements en vigueur » et que des mesures immédiates seraient prises pour garantir la sécurité sur le campus.

Pour assurer la transparence, un point de presse est prévu ce mardi 10 février à 16h30 à la Primature, en présence du Ministre de la Justice, du Ministre des Forces armées, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Enseignement supérieur.

Les tensions sur les campus sénégalais se sont accrues ces derniers mois, plusieurs manifestations ayant été déclenchées par des étudiants réclamant le versement de leurs bourses.

