Sénégal : mort d'un étudiant : le gouvernement condamne les violences

Le gouvernement sénégalais a qualifié mardi, de « tragédie » la mort d'un étudiant lors d'affrontements avec la police et a reconnu les actes de violence commis par les forces de sécurité pour tenter de réprimer les manifestations.

Les étudiants universitaires se mobilisent depuis plusieurs années contre le problème épineux des arriérés de bourses dans un pays où les difficultés économiques pèsent particulièrement lourd sur les jeunes.

« Je présente mes sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis d'Abdoulaye Ba, l'étudiant qui est malheureusement décédé hier. Ce qui s'est passé hier est sans aucun doute une tragédie. », a déclaré Mouhamadou Bamba Cissé, ministre sénégalais de l'Intérieur.

Ces manifestations ont atteint leur paroxysme lundi sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD), une prestigieuse université ouest-africaine qui compte des dizaines de milliers d'étudiants.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des scènes de chaos, avec les forces de sécurité pénétrant dans l'enceinte de l'université et tirant des gaz lacrymogènes dans les bâtiments, tandis que les étudiants ripostaient en jetant des pierres.

« Nous devons être clairs à ce sujet. Sur le terrain, il y a eu des actes de violence des deux côtés, ainsi que des actes commis par les forces de défense et de sécurité. En tant que plus haute autorité, je ne peux tolérer de tels actes. », a indiqué Mouhamadou Bamba Cissé, ministre sénégalais de l'Intérieur.

Plus tôt mardi, les autorités sénégalaises ont fermé les résidences universitaires et les restaurants universitaires de l'UCAD « jusqu'à nouvel ordre », laissant dans l'embarras un certain nombre d'étudiants venus d'autres villes