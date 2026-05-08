Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Botswana : Paul Kagame clôture sa visite d'État

Paul Kagame quitte le 10 Downing Street après sa rencontre avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Londres, mardi 9 avril 2024.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Botswana

Le président rwandais Paul Kagame a achevé sa visite d'État de deux jours au Botswana par une visite du siège de la Diamond Trading Company Botswana (DTC Botswana), fleuron de l'industrie diamantaire du pays.

Pour marquer l'événement, les employés de l'entreprise ont dévoilé un grand portrait du chef d'État rwandais réalisé en diamants. DTC Botswana, coentreprise détenue à parts égales par le gouvernement botswanais et le groupe sud-africain De Beers, est considérée comme la plus grande structure de tri et d'évaluation de diamants bruts au monde, avec une capacité pouvant atteindre 45 millions de carats par an.

Cette visite a également été marquée par la signature de six accords bilatéraux entre le Rwanda et le Botswana, destinés à renforcer la coopération économique et à stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays.

Parmi les accords conclus figure un protocole d'entente entre le Centre d'investissement et de commerce du Botswana et le Conseil de développement du Rwanda, l'agence chargée de promouvoir les investissements et le développement économique rwandais.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.