Botswana : Paul Kagame clôture sa visite d'État

Le président rwandais Paul Kagame a achevé sa visite d'État de deux jours au Botswana par une visite du siège de la Diamond Trading Company Botswana (DTC Botswana), fleuron de l'industrie diamantaire du pays.

Pour marquer l'événement, les employés de l'entreprise ont dévoilé un grand portrait du chef d'État rwandais réalisé en diamants. DTC Botswana, coentreprise détenue à parts égales par le gouvernement botswanais et le groupe sud-africain De Beers, est considérée comme la plus grande structure de tri et d'évaluation de diamants bruts au monde, avec une capacité pouvant atteindre 45 millions de carats par an.

Cette visite a également été marquée par la signature de six accords bilatéraux entre le Rwanda et le Botswana, destinés à renforcer la coopération économique et à stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays.

Parmi les accords conclus figure un protocole d'entente entre le Centre d'investissement et de commerce du Botswana et le Conseil de développement du Rwanda, l'agence chargée de promouvoir les investissements et le développement économique rwandais.