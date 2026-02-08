Tanzanie : sécurité et économie au menu des échanges entre Museveni et Samia Suhulu

La présidente Tanzanienne a reçu vendredi à Dar es Salam, son homologue ougandais. Outre la paix et la sécurité, les échanges entre Yoweri Museveni et Samia Suluhu Hassan ont aussi porté sur l’économie.

Avec les travaux de l’oléoduc est- africain qui seraient en cours selon la présidente tanzanienne. Assurant que le transport du pétrole débutera en juillet. Alors que dans les tuyaux se trouvent un projet de gazoduc entre l’Ouganda et la Tanzanie ainsi qu’un oléoduc reliant l’Ouganda au port tanzanien de Tanga.

L’accès des commerçants ougandais aux ports de Tanga et de Dar es Salam ont aussi été évoqués. Avec en toile de fond, l’amélioration des conditions d’accès. Connectivité ferroviaire entre les deux pays et levée des barrières afin de booster les échanges commerciaux et stimuler sont aussi dans l’agenda des deux gouvernements.

Yoweri Museveni est arrivé en Tanzanie après sa victoire sans surprise à la présidentielle du 15 janvier dernier avec 71,65 % des suffrages contre 24,72 % pour le leader de l’opposition Bobi Wine.

La victoire du chef de l’Etat Ouganda au pouvoir depuis 1986, a été saluée par Samia Suhulu Hassan.