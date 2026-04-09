Tanzanie : réduction des cortèges présidentiels face à la pénurie des carburants

C’est la conséquence de la crise des carburants provoquée par la guerre en Iran. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan va réduire ses cortèges. Alors qu’ils seraient parmi les plus long du continent.

Samia Suluhu Hassan annonce mercredi, que les voitures officielles et de luxes seront resteront au garage. Les membres de sa délégation doivent se contenter des mini-bus lors des déplacements.

Elle ne faisait pas dans la dentelle avec des cortèges d’au moins 30 véhicules. Ça c’était avant les perturbations au niveau du détroit d’Ormuz.

La Tanzanie dit disposer de réserves de carburant pouvant couvrir jusqu’à trois mois.

Plusieurs pays africains ont adopté des mesures d’austérité face à la crise énergétique.

A Madagascar, les autorités ont instauré un régime d’urgence. Même son de cloche en Zambie alors que l’Autorité de régulation de l’énergie a annoncé fin mars, la hausse des prix de carburants à la pompe.