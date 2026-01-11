En Tanzanie, la visite du chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, fait polémique.

Premier haut responsable étranger à se rendre dans le pays depuis la violente répression des élections d’octobre 2025, Pékin affiche un soutien sans faille au régime de Samia Suluhu Hassan, malgré les critiques internationales.

Retour en arrière : le 29 octobre 2025, des élections présidentielles et législatives tournent au bain de sang. Selon l’opposition et des ONG, plus de 2 000 personnes sont tuées par les forces de sécurité. Des images vérifiées par la BBC et CNN montrent des manifestants abattus, des corps entassés dans des morgues. La présidente sortante, Samia Suluhu Hassan, est réélue avec 98 % des voix, un scrutin jugé “ni libre ni équitable” par l’Union européenne et l’Union africaine.

Ce week-end, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, est le premier responsable étranger à fouler le sol tanzanien depuis la crise. Pas un mot sur la répression. Au contraire : la Chine “félicite” la Tanzanie pour la “réussite” des élections et dénonce toute “ingérence étrangère”. Pékin réaffirme son soutien à la souveraineté du pays et annonce de nouveaux projets économiques.

La Chine mise sur l’économie pour sceller son alliance. En 2025, 343 projets chinois, pour un montant de 3,1 milliards de dollars, ont été lancés en Tanzanie, créant 80 000 emplois. Pékin finance aussi la réhabilitation du chemin de fer Tanzanie-Zambie, un symbole de la coopération sino-africaine. Une stratégie gagnante : alors que l’Occident réduit son aide, la Chine et la Russie restent des partenaires clés pour Dodoma.

Après la Tanzanie, Wang Yi poursuit sa tournée africaine au Lesotho, où les tensions avec Washington offrent à Pékin une nouvelle opportunité d’étendre son influence. Une diplomatie sans compromis, qui place la Chine en position de force sur le continent, malgré les critiques. »