L'Éthiopie nie avoir reçu des fonds américains pour le financement du barrage sur le Nil

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré mardi que son pays n'avait reçu « pas un seul centime » d'aucun gouvernement étranger pour financer la construction du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, rejetant ainsi les affirmations du président américain Donald Trump selon lesquelles Washington aurait financé le projet.

S'adressant à la Chambre des représentants du peuple, M. Abiy a déclaré que le barrage avait été construit uniquement avec les ressources propres de l'Éthiopie, notamment grâce à des années de campagnes de financement public.

Construit sur le Nil Bleu, près de la frontière soudanaise, ce barrage est le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique et est source de tensions avec l'Égypte et le Soudan, situés en aval, qui s'inquiètent de son impact sur le débit des eaux.

Abiy a également déclaré que l'Éthiopie était en train de finaliser un autre grand projet hydroélectrique sur le fleuve Omo, d'une capacité installée de 2 200 mégawatts et d'une production annuelle prévue de 6 460 gigawattheures.

S'exprimant à la Maison Blanche fin janvier, Trump s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles les États-Unis auraient financé le barrage, une affirmation que les responsables éthiopiens ont rejetée à plusieurs reprises.

« J'ai dit : comment avez-vous pu laisser cela se produire ? Pourquoi aurions-nous fait cela ? Nous l'avons financé. Ce pays... quelle chose terrible », a déclaré Trump lors d'une conférence de presse.

Dans une lettre adressée au président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, Trump a également proposé de renouveler les négociations sur le barrage.

Selon certaines informations, la lettre, qui a également été transmise aux dirigeants régionaux, proposait de relancer les efforts de médiation visant à résoudre les différends de longue date sur le partage des eaux du Nil.