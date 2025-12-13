L’Érythrée quitte l’Igad deux ans après sa réintégration

Erythrée
L’Érythrée annonce son retrait de l’Igad, le bloc régional d’Afrique de l’Est, à peine deux ans après sa réintégration. La décision a été rendue publique vendredi par les autorités d’Asmara.
Dans un communiqué, le gouvernement érythréen estime que l’organisation, qui regroupe huit pays dont l’Éthiopie, la Somalie, le Soudan et l’Ouganda, « ne contribue pas de manière significative à la stabilité de la région » et n’apporte « aucun avantage stratégique tangible ».
Selon les analystes, cette rupture s’explique surtout par les tensions régionales, notamment autour du conflit au Soudan et des dissensions avec l’Éthiopie, grand rival de l’Érythrée. Asmara, proche de l’Égypte, s’oppose à plusieurs pays membres de l’Igad favorables aux Forces de soutien rapide soudanaises.
Déjà isolée sur la scène internationale, l’Érythrée s’éloigne une nouvelle fois de ses voisins. L’Igad, dont le siège est à Djibouti, dit regretter cette décision, tout en rappelant qu’Asmara ne participait plus à ses activités depuis 2023.
