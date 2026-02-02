Ethiopie : l'Armée de libération Oromo nie toute exaction contre des civils

Recherché par le gouvernement éthiopien, le chef militaire rebelle Jaal Marroo se déplace constamment pour échapper aux drones qui le traquent depuis les airs.

Le commandant rebelle dirige l'Armée de libération Oromo (OLA) depuis une série d'avant-postes forestiers isolés situés dans l'Oromia, la plus grande région du pays avec une population d'environ 40 millions d'habitants.

Le gouvernement a qualifié l'ancien étudiant de terroriste, accusant l'OLA d'avoir massacré des civils lors d'attaques à caractère ethnique.

Mais dans une rare interview accordée depuis l'une de ses cachettes, Marroo a rejeté les accusations selon lesquelles ses combattants prendraient pour cible des civils.

« Nos troupes opèrent dans le respect d'une discipline militaire stricte et d'une vision politique claire », a-t-il déclaré à l'Associated Press. « Nous rejetons et condamnons catégoriquement tout acte qui porte préjudice à des civils innocents. »

L'OLA lutte contre le gouvernement éthiopien depuis 2018, même si parfois la rébellion a été éclipsée par d'autres conflits dans le pays, tels que la guerre de 2020-2022 dans la région nord du Tigré.

Les enquêteurs des Nations Unies ont accusé l'OLA de graves exactions, notamment des meurtres, des viols et des enlèvements.

Mais les observateurs des droits humains, qui ont également documenté les violations commises par les forces gouvernementales, affirment que les frappes aveugles par drones, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions sont devenues la marque de fabrique de leur campagne anti-insurrectionnelle.

« Les recherches que nous avons menées placent l'OLA et les forces gouvernementales au cœur du conflit en termes d'exécutions sommaires, de torture, d'enlèvements et de viols de femmes », a déclaré Sarah Kimani, porte-parole régionale d'Amnesty International, qui publiera en mars un rapport sur les violations des droits humains dans la région.

« Notre rapport est en mesure de démontrer que les deux groupes sont responsables des atrocités commises dans la région d'Oromia et qui continuent d'être perpétrées contre les civils de la région », a-t-elle déclaré à l'AP.

L'Éthiopie restreint l'accès à l'Oromia aux journalistes et aux groupes de défense des droits humains, ce qui signifie que le conflit est largement occulté.

« Malheureusement, la situation des droits humains — ainsi que la crise humanitaire générale en Oromia — est sous-médiatisée », a déclaré Getu Saketa Roro, cofondateur de la Ligue des droits humains de la Corne de l'Afrique.

Les représentants des gouvernements régionaux et fédéral n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

En janvier 2025, l'ONU a signalé que 3,2 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés en raison des combats.

Dans le district de Wollega, où vit la famille de Bulcha, les organisations humanitaires ont du mal à distribuer les vivres, ce qui contribue à un taux élevé de malnutrition.

Les hôpitaux et les cliniques ont également été pris pour cible.

En 2023, le Comité international de la Croix-Rouge a signalé que « presque tous » les 42 postes de santé du district de Begi, dans la région d'Oromia, avaient été pillés ou endommagés.

Bien que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed soit originaire d'Oromia — et que les Oromos représentent environ 35 % de la population éthiopienne —, de nombreux Oromos affirment qu'ils sont toujours marginalisés dans le système fédéral éthiopien, qui accorde des ressources et des droits d'autonomie en fonction de l'appartenance ethnique.

Selon les analystes, les récentes offensives gouvernementales ont affaibli les capacités militaires de l'OLA. Fin 2024, les autorités ont convaincu l'un des principaux commandants du groupe de faire défection, ce qui a encore réduit ses capacités.

Le gouvernement affirme que des centaines de milliers de personnes déplacées ont pu rentrer chez elles. Mais le conflit continue de déstabiliser la région, les civils se retrouvant pris au piège au milieu des violences.

Selon les observateurs des droits humains, les membres de l'ethnie Amhara, le deuxième groupe ethnique le plus important d'Éthiopie, ont été la cible d'attaques. Parallèlement, des insurgés de la région d'Amhara ont également mené des attaques en Oromia.

Le banditisme armé est également très répandu, et les enlèvements sont devenus un problème particulier.

Il n'est pas toujours facile de déterminer qui est responsable des enlèvements.