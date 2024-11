Érythrée : détenu depuis 27 ans, un journaliste remporte un prix

Un journaliste détenu sans jugement dans une prison érythréenne depuis 23 ans a reçu un prix suédois des droits de l'homme pour son engagement en faveur de la liberté d'expression.

Dawit Isaak, qui possède la double nationalité érythréenne et suédoise, a reçu le prix Edelstam "pour son... courage exceptionnel", a déclaré la fondation à l'origine de ce prix dans un communiqué.

Dawit, qui possède la double nationalité érythréenne et suédoise, était l'un des fondateurs de Setit, le premier journal indépendant d'Érythrée.

Il a été arrêté en 2001 après que son journal ait publié des lettres exigeant des réformes démocratiques.

Dawit faisait partie d'un groupe d'une vingtaine de personnes, dont des ministres de haut rang, des députés et des journalistes indépendants, arrêtés lors d'une purge gouvernementale.

Au fil des ans, le gouvernement érythréen n'a fourni aucune information sur le lieu où il se trouve ou sur son état de santé, et beaucoup de ceux qui étaient emprisonnés avec lui sont présumés morts.

Le prix Edelstam, décerné pour un courage exceptionnel dans la défense des droits humains, sera remis le 19 novembre à Stockholm.

La fille de Dawit, Betlehem Isaak, recevra le prix en son nom alors qu'il est toujours emprisonné en Érythrée.

Son travail avec le Setit comprenait des critiques du gouvernement et des appels à la réforme démocratique et à la liberté d'expression, des actions qui ont conduit à son arrestation dans le cadre d'une répression contre la dissidence.

La Fondation Edelstam a appelé à la libération de Dawit, exhortant les autorités érythréennes à révéler son lieu de détention et à lui permettre d'être représenté par un avocat.

"Dawit Isaak est le journaliste détenu le plus longtemps au monde. Nous sommes très préoccupés par sa santé et nous ne savons pas où il se trouve, il n'est accusé d'aucun crime et il s'est vu refuser l'accès à sa famille, l'assistance consulaire et le droit à un avocat - il s'agit en fait d'une disparition forcée", a déclaré Caroline Edelstam, la présidente du jury du prix Edelstam.

Son "courage infatigable témoigne du principe de liberté d’expression".

La Fondation Edelstam a également exhorté la communauté internationale à faire pression sur l’Érythrée pour obtenir la libération de Dawit et à plaider en faveur de réformes en matière de droits de l’homme.

Le prix Edelstam récompense les personnes qui font preuve d’un courage exceptionnel dans la défense des droits de l’homme, en mémoire du diplomate suédois Harald Edelstam.

L’Érythrée est le seul pays africain à ne pas avoir de médias privés, ayant fermé sa presse privée en 2001 sous prétexte de "sécurité nationale".

Dawit, qui s’est enfui en Suède en 1987 pendant la guerre d’indépendance de l’Érythrée, est revenu après l’indépendance du pays en 1993 après être devenu citoyen suédois.

Il n’y a pas eu d’élections en Érythrée depuis son indépendance, et le président Isaias Afwerki est au pouvoir depuis près de 31 ans.