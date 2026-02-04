Maroc : des milliers d'évacuations après la montée du niveau de l'eau

Plus de 108 000 évacuations ont été enregistrées par le ministère de l’Intérieur du Maroc depuis que les fortes pluies ont fait monter le niveau des eaux dans la province de Ksar El Kebir vendredi dernier.

Les autorités locales qui poursuivent les opérations d’urgence ont exhorté les habitants des zones inondables des plaines du nord-ouest du pays à quitter immédiatement les lieux.

Les risques d'inondation augmentant en raison des fortes pluies, du gonflement des rivières et du déversement d'eau supplémentaire provenant des barrages pleins.

Le nombre de personnes évacuées par les autorités a atteint 108 432, selon le ministère de l'Intérieur.

Des hélicoptères ont été déployés pour les opérations de sauvetage alors que la montée des eaux inondait les champs et les villages du nord-ouest. L'armée est déployée depuis vendredi pour aider aux évacuations, alors qu'une alerte rouge a été lancée en raison de nouvelles précipitations importantes prévues cette semaine.

Le nord-ouest du Maroc, connu sous le nom de région du Gharb, est une région céréalière importante composée de plaines basses qui se drainent mal après des semaines de fortes pluies et en raison de l'absence de pente. Les précipitations au Maroc ont augmenté de 215 % par rapport à l'année dernière et de 54 % par rapport à la moyenne historique, selon les données officielles.