ONU : Guterres appelle à renforcer les droits des peuples autochtones

Des représentants de groupes autochtones du monde entier se sont réunis à New York à l’occasion de l’ouverture, lundi au siège de l’ONU, de la 25e session de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a souligné l’importance cruciale de ce rendez-vous annuel, rappelant le rôle essentiel des peuples autochtones dans la préservation des cultures et des savoirs ancestraux.

« Nous nous réunissons ici pour nous appuyer sur une vérité durable : les peuples autochtones sont porteurs de cultures, de connaissances et de modes de vie qui ont soutenu l’humanité pendant des milliers d’années », a déclaré António Guterres.

Le secrétaire général a également alerté sur un monde marqué par les divisions et les conflits liés à l’accès aux terres et aux ressources naturelles, sources de dégradations environnementales et de menaces pour la santé de millions de personnes. Il a insisté sur le fait que les peuples autochtones, bien qu’ayant le moins contribué à ces crises, en subissent souvent les conséquences les plus lourdes.

Dans ce contexte, António Guterres a appelé à une meilleure prise en compte des savoirs autochtones dans la lutte contre le changement climatique, affirmant que « la Terre mère envoie des signaux urgents », auxquels les peuples autochtones répondent par leurs connaissances et leur attention à l’environnement.

Le secrétaire général a enfin rappelé aux États membres leurs engagements pris dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007. Il a notamment insisté sur la nécessité d’intégrer ces droits dans les législations nationales et de garantir le principe du consentement libre, préalable et éclairé concernant les projets touchant leurs terres et ressources.

Cette session du Forum, placée sous le thème « Garantir la santé des peuples autochtones, y compris dans les contextes de conflit », se poursuivra jusqu’au 1er mai.