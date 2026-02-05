Sommet de Dubaï : l’éducation, levier majeur de la transformation de l’Afrique

La question de l’éducation en Afrique s’est imposée comme le levier de transformation numéro un du continent lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï.

Un enjeu d’autant plus crucial que, d’ici à 2050, près de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans, rendant les besoins éducatifs à la fois massifs et urgents.

“L’éducation est un secteur très coûteux et dont les bénéfices se manifestent sur le long terme. On ne voit pas les résultats dans l’année qui suit l’investissement. C’est pourquoi de nombreux gouvernements ont tendance à ne pas la prioriser. Mais aujourd’hui, on observe une prise de conscience croissante, notamment en Afrique, où les pays comprennent que la croissance passe par l’éducation. Le fait que l’Union africaine ait fait de 2024 l’Année de l’éducation a renforcé cette prise de conscience et mis l’accent sur la nécessité de préparer la prochaine génération à participer au développement du continent”, confie Laura Frigenti directrice générale du Global Partnership for Education, au micro d’Africanews.

Pour financer l’éducation à l’échelle continentale, les discussions convergent vers un abandon progressif des demandes de financement au profit de mécanismes financiers innovants et d’un renforcement de la souveraineté fiscale.

Avec la population la plus nombreuse d’Afrique, le Nigeria se positionne comme un acteur central de cette dynamique.

Hannatu Musa Musawa, la ministre nigérian des Arts, de la Culture, du Tourisme et de l’Économie créative explique que : “Nous n’attendons pas que tous les défis disparaissent. Le Nigeria est un leader, un leader mondial. C’est ainsi que nous nous rendons en compte. Notre président est très engagé et, au niveau du gouvernement fédéral, nous travaillons activement pour tenir nos promesses envers les Nigérians. Car si le Nigeria fonctionne, l’Afrique fonctionnera”.

Le Sommet mondial des gouvernements (World Governments Summit — WGS), qui se tient chaque année depuis 2023, a lieu du 3 au 5 février 2026.

L’édition de cette année est placée sous le thème "Façonner les gouvernements de demain”. Elle a réuni 35 chefs d'État, plus de 150 délégations et quelque 6 000 participants.