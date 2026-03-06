Nigeria : à Chibok les femmes engagées dans l'éducation de leur famille

Au Nigeria des femmes dont les enfants ont été enlevés par les islamistes de Boko Haram en 2014 fin jouent de plus en plus un rôle majeur dans l'éducation de leur famille.

Elles ont été invitées à découvrir deux usines qui transforment leurs cacahuètes en produits dérivés commercialisés sous la marque ‘’ Mothers of Chibok’’.

''Si nous restons les bras croisés, si nous arrêtons d'envoyer nos enfants à l'école et de cultiver nos champs, cela reviendrait à accepter ce que veut Boko Haram, à savoir l'interdiction de l'éducation occidentale. Comme nous ne sommes pas d'accord avec cela, nous faisons tout notre possible pour envoyer nos enfants dans les meilleures écoles. Le peu d'argent dont nous disposons, nous le dépensons uniquement pour l'éducation de nos enfants, afin de les envoyer dans les meilleures écoles.'', explique Yana Galang, leader communautaire.

Neuf femmes de Chibok collaborent avec Zenfix Nigeria, une entreprise qui vend des arachides et des produits à base de noix, et Ajrena Foods, producteur d’une marque de beurre d'arachide très populaire au Nigeria. Derrière ce partenariat Joel Kachi Benson, réalisateur du documentaire « Mothers of Chibok » qui retrace le travail de ces femmes.

'''J'ai toujours voulu que mes films aient un impact au-delà de l'écran. Alors, pendant que je réalisais ce film, je n'arrêtais pas de me demander : « Que pouvons-nous faire dans cette communauté ? Que pouvons-nous faire ? » À Chibok, l'éducation est primordiale pour ces mères, même si elle est constamment menacée. L'agriculture finance l'éducation à Chibok, mais il est difficile pour elles d'obtenir de bonnes récoltes. Et c'est dans cette difficulté, ou ce défi, que j'ai vu une opportunité de collaborer avec les femmes, de travailler avec elles, afin qu'elles puissent augmenter leurs récoltes.'', raconte le réalisateur.

Jessica Bitrus, créatrice apprécie le travail des '' mères de Chibok''sec) ''En regardant le film, j'ai ressenti beaucoup de familiarité, rien qu'en voyant comment les femmes travaillaient, accomplissaient toutes les tâches ménagères. Au-delà de l'enlèvement des filles (les 276 écolières enlevées en 2014 par Boko Haram, ndlr), on voit que les femmes faisaient une grande partie du travail pénible. Et très souvent, on ne nous montre pas cette partie, on nous dit que ce sont les hommes qui font tout le travail, qui rapportent l'argent à la maison... Mais l'histoire des femmes de Chibok nous a littéralement montré que ce sont elles qui font vivre leur famille.''; explique-t-elle.

Dix ans après l'enlèvement des écolières de Chibok, les enlèvements massifs restent une réalité dans le nord et le centre du Nigeria.