Guerre au Moyen-Orient : des véhicules à destination de Dubaï bloqués au Kenya

Des milliers de voitures haut de gamme expédiée du Japon et à destination de Dubaï ont été déchargées sur l’île kenyane de Lamu.

Le navire transportant la cargaison ne pouvant atteindre les Émirats Arabes Unis, en raison de la guerre au Moyen-Orient qui a entrainé la fermeture du détroit d’Ormuz.

''Derrière nous se trouve un navire appelé Grande Florida, appartenant à la compagnie Grimaldi Shipping Line. Il destiné au transport de véhicules. Sa capacité totale est de 9 000 véhicules. Le navire mesure 200 mètres de long et est arrivé avec 3 800 véhicules à décharger dans ce port de Lamu.'', explique Abdulaziz Mzee, directeur du port de Lamu.

Plus de 4 000 véhicules ont dû être déchargés ici depuis la semaine dernière de deux navires. Les médias kenyans ont montré des dizaines de Porsche rutilantes garées dans un entrepôt du port. Alors que la semaine prochaine, un autre porte-conteneurs transportant 5 000 véhicules y est attendu. Les responsables du port parlent d'aubaine, en dépit du contexte.

''Ce n’est pas une raison de se réjouir, car les gens là-bas souffrent et font face à des difficultés, mais en même temps, c’est une aubaine commerciale, car après ces deux navires, nous nous attendons également à ce que d’autres accostent dans ce port de Lamu’’, déclaré le directeur du port.

Les autorités portuaires kenyanes affirment qu'il est appelé à devenir la première plaque tournante de transbordement en eaux profondes d'Afrique.