Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Tchad : Tom Erdimi démissionne après l’abandon de sa réforme universitaire

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby lors de sa cérémonie d'investiture à N'Djamena, au Tchad, le 23 mai 2024.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP

Tchad

Au Tchad, le ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, Tom Erdimi, a présenté sa démission dans la nuit du 5 au 6 mars 2026.

Sa lettre a été adressée au président Mahamat Idriss Déby, selon un communiqué du cabinet du Premier ministre.

Ce départ fait suite à l’annulation par la présidence d’un projet de réforme qu’il défendait : la décentralisation du Centre national des œuvres universitaires, chargé notamment du logement et de la restauration des étudiants à N'Djamena. Le ministre souhaitait transférer une partie de cette gestion aux régions et aux acteurs économiques locaux.

Ancien chef rebelle et cofondateur de l’Union des forces de la résistance, Tom Erdimi avait rejoint le gouvernement en 2022 dans le cadre du processus de réconciliation nationale engagé après les pourparlers de Doha. Sa démission relance les interrogations sur les tensions internes au sein de l’exécutif.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.