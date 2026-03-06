Tchad : Tom Erdimi démissionne après l’abandon de sa réforme universitaire

Au Tchad, le ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, Tom Erdimi, a présenté sa démission dans la nuit du 5 au 6 mars 2026.

Sa lettre a été adressée au président Mahamat Idriss Déby, selon un communiqué du cabinet du Premier ministre.

Ce départ fait suite à l’annulation par la présidence d’un projet de réforme qu’il défendait : la décentralisation du Centre national des œuvres universitaires, chargé notamment du logement et de la restauration des étudiants à N'Djamena. Le ministre souhaitait transférer une partie de cette gestion aux régions et aux acteurs économiques locaux.

Ancien chef rebelle et cofondateur de l’Union des forces de la résistance, Tom Erdimi avait rejoint le gouvernement en 2022 dans le cadre du processus de réconciliation nationale engagé après les pourparlers de Doha. Sa démission relance les interrogations sur les tensions internes au sein de l’exécutif.