Sommet de Dubaï : faciliter l'accès à l'éducation pour les communautés reculées

Dans certaines régions du monde, accéder à l’éducation reste difficile, faute d’Internet ou même de smartphone. Pour y remédier, les étudiants Happy Niyorurema et Mame Niang, de la Texas Christian University, ont créé une solution qui diffuse des contenus éducatifs par téléphone, sans qu’il soit nécessaire de posséder un smartphone, et ont reçu à Dubaï le Global Best M-Gov Award.

« Lorsque nous parlons d'IA, nous partons du principe que les gens ont accès à Internet pour utiliser cette IA. Mais 2,9 milliards de personnes, dont la plupart vivent dans les pays du Sud, n'ont pas accès à Internet. Cela représente un peu plus d'un tiers de la population mondiale. Nous avons donc travaillé à la création de notre propre IA, intelligence artificielle, grand modèle linguistique, mais nous ne l'avons pas déployée sur le web. Nous l'avons déployée sur un système téléphonique. »,a expliqué Happy Niyorurema.

La solution fonctionne via de simples appels, permettant à tous d’accéder à des ces ressources educatives, qu’on vive en ville ou dans des zones reculées.

« C'est extrêmement facile à utiliser. Il n'est pas nécessaire d'avoir un smartphone. C'est pourquoi je pense que cette solution est vraiment innovante, car nous partons toujours du principe que les gens ont accès à un smartphone et à Internet. Mais avec cette solution, vous pouvez avoir le téléphone le plus basique qui soit et vous pourrez l'utiliser. Nous avons également lancé notre programme pilote au Rwanda. Mais nous allons l'étendre à toute l'Afrique, en commençant par le Sénégal, la Zambie et tous les pays africains. », a indiqué Mame Niang.

Le sommet a rassemblé des représentants de gouvernements du monde entier, autour de discussions sur l’innovation, la technologie et l’amélioration des services publics. Il s’est achevé jeudi.