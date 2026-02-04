Sommet de Dubaï : encourager la jeunesse africaine à entreprendre sur son continent

Au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, le président du Botswana a lancé un message fort aux jeunes Africains : rester sur le continent pour transformer leurs idées en succès économique. Mais pour que cette réussite profite à tous, il a insisté sur la nécessité d’une gouvernance plus transparente et intègre.

« Je suis devenu directeur de l'innovation à 31 ans. Je suis devenu ministre de l'Éducation à 33 ans. Et en fait, lors du Sommet mondial des gouvernements, j'ai remporté le prix du meilleur ministre au monde deux ans plus tard, à 35 ans, alors que j'étais encore jeune. Aujourd'hui, je suis devenu ministre en chef de mon pays. Cela montre que les jeunes ne sont pas tous identiques. Nous ne sommes pas simplement assis sur le continent, attendant de prendre les rênes. Que ce soit dans le domaine des arts et de la musique, du sport, de la gouvernance et de la politique, du codage et des entreprises, les Africains contribuent au monde. Et cela va continuer. », a déclaré le Ministre du président de la République, Honorable Moeti Caesar Mohwasa.

Ce message sur la jeunesse et l’intégrité résonne au-delà du Botswana. Le Premier ministre sierra-léonais a raconté son parcours personnel, de chef de l’innovation à 31 ans à ministre de l’Éducation, puis à chef de gouvernement : « Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons mis en place un audit judiciaire. Essentiellement parce que nous avions connu des incidents donnant lieu à de graves allégations de corruption. Mais il ne s'agit pas seulement de réaliser un audit, il s'agit aussi de donner des conseils sur la manière d'éviter que ce que nous avons vécu par le passé ne se reproduise. C'est donc très important pour nous alors que nous reconstruisons notre pays, car comme nous le disons souvent, nous parlons d'une deuxième république. », a déclaré le

Dr David Moinina Sengeh.Et pour conclure sur le rôle des dirigeants, le président zimbabwéen Nelson Mnangagwa a rappelé que les États sont souverains et qu’ils ont le droit de « choisir leurs partenaires sans avoir à rendre compte ».