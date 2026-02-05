Malabo et Yaoundé signent un accord d'unitisation du projet gazier Yoyo-Yolanda

Nouvelle étape dans le développement du projet gazier Yoyo-Yolanda à cheval entre la Guinée-Équatoriale et le Cameroun.

Les deux pays ont signé mardi à Malabo un accord d'unitisation, qui permet entre autres d'exploiter ce réservoir commun selon des règles harmonisées. À terme, une plateforme de traitement, et le forage de trois puits devraient voir le jour, pour soutenir l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié des marchés mondiaux. Déjà en 2023, les deux pays avaient signé un traité bilatéral autorisant l'exploitation conjointe de ses réserves de pétrole et de gaz du golfe de Guinée estimées à 2500 milliards de pieds de cubes, dont 84 % du côté équato-guinéen et 16 % pour le bloc camerounais.

La Guinée-Équatoriale possède des réserves de gaz estimées à 39 milliards de mètres cubes. Pour les autorités, le développement de ce projet gazier Yoyo-Yolanda renforcera la sécurité énergétique nationale et régionale et stimulera la croissance économique. Reste désormais l'accord d'opérationnalisation pour donner le coup d'envoi à ce projet stratégique.