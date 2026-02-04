Nigéria : au moins 162 personnes tuées lors d'une nouvelle attaque

Des hommes armés ont tué au moins 162 personnes dans l'État de Kwara, au Nigeria.L'attaque, qui a eu lieu mardi soir dans un village de l'ouest-centre de l'État, est survenue après que l'armée ait récemment mené des opérations dans la région contre ce qu'elle a qualifié d'« éléments terroristes ».

Certaines régions du Nigeria sont en proie à des gangs armés, qui pillent les villages et kidnappent des personnes pour obtenir des rançons, ainsi qu'à des violences intercommunautaires dans les États du centre et à des groupes djihadistes actifs dans le nord-est et le nord-ouest.

« Selon certaines informations, le bilan s'élève désormais à 162 morts, alors que la recherche de nouveaux corps se poursuit », a déclaré Babaomo Ayodeji, secrétaire d'État de la Croix-Rouge dans l'État de Kwara, actualisant le bilan précédent de 67 morts.

Les hommes armés ont envahi le village de Woro vers 18 heures (17 heures GMT) mardi et ont « incendié les magasins et le palais du roi », a déclaré M. Ahmed. - Campagne militaire - Il a ajouté que l'on ignorait où se trouvait le roi traditionnel.

Le roi a été identifié par un responsable de la Croix-Rouge comme étant Alhaji Salihu Umar. Le gouverneur de l'État de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, a condamné cette attaque, la qualifiant d_' « expression lâche de la frustration des cellules terroristes suite aux campagnes antiterroristes en cours dans certaines parties de l'État »_.

L'armée nigériane a intensifié ses opérations contre les djihadistes et les bandits armés et affirme régulièrement avoir tué un grand nombre de combattants.