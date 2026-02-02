Neuf personnes accusées d'avoir perpétré une attaque meurtrière dans le centre-nord du Nigeria ont comparu lundi devant un tribunal fédéral.

Ces individus ont été inculpés pour leur rôle dans la mort d’environ 150 personnes lors du massacre de Yelewata en juin 2025.

Les neuf personnes font l'objet de 57 chefs d'accusation de terrorisme et risquent la peine de mort ou la prison à perpétuité. Tous ont plaidé “non coupables” devant les accusations liées à l'attaque meurtrière perpétrée contre Yelewata, un village situé dans l'État nigérian de Benue.

Un porte-parole de la présidence, Kamarudeen Ogundele, a déclaré dimanche dans un communiqué que le gouvernement nigérian avait mené “une enquête minutieuse et une collaboration avec les agences gouvernementales.”

Dans la nuit du 13 au 14 juin 2025, plusieurs assaillants ont ouvert le feu sur la communauté de Yelewata. Les agresseurs ont tiré sur les villageois endormis et incendié leurs maisons, selon des survivants.

Le présent nigérian Bola Tinubu avait qualifié l’attaque “d’effusions de sang insensées.”