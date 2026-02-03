Maroc : immersion dans l’univers scénique d'Yves Saint Laurent à Marrakech

À Marrakech, l’exposition Yves Saint Laurent en scène offre un regard inédit sur la passion du couturier pour les arts vivants, dévoilant comment le monde du spectacle a influencé son travail. Universellement célèbre pour avoir révolutionné la garde-robe féminine, Yves Saint Laurent fut également un costumier visionnaire dès l’adolescence.

Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle, raconte : « Même très jeune, à 12, 13 ou 14 ans, Yves Saint Laurent créait déjà des productions théâtrales. Il avait fabriqué un petit théâtre en carton pour ses deux sœurs, qui étaient son public. Il mettait en scène des pièces célèbres et importantes, dessinait les costumes, mais s’occupait aussi des décors. Pour lui, le théâtre et le spectacle ont toujours occupé une place centrale, que ce soit la danse contemporaine, le ballet classique, le théâtre ou le music-hall. »

Il ajoute : « Dans l’exposition, on peut voir, par exemple, le costume qu’il a conçu en 1966 pour la célèbre actrice française Arletty. »

Yves Saint Laurent en scène déploie une scénographie immersive qui entraîne le visiteur au cœur des coulisses. Dessins préparatoires vibrants et costumes iconiques dialoguent, révélant l’intensité du processus créatif.

De Sylvie Vartan à Johnny Hallyday, les grandes figures de la scène française ont vu leur aura amplifiée par la griffe du maître, qui transformait chaque costume en une extension de leur personnalité, de leur énergie et de leur présence scénique.

Alexis Sornin, directeur du musée Yves Saint Laurent de Marrakech, précise : « L’exposition présente deux cent cinquante œuvres, dont beaucoup n’avaient jamais été montrées à Marrakech et ont rarement été exposées à Paris. Il s’agit de pièces textiles, mais aussi d’œuvres graphiques, photographiques et vidéo. Une première sélection d’une cinquantaine de dessins avait été présentée à Rome en décembre 2024. Ce que nous montrons ici constitue le “chapitre deux” de ce projet, plus vaste et complet. »

Jusqu’au 5 janvier 2027, le musée invite le public à explorer cette facette moins connue, mais essentielle, du génie créatif de Saint Laurent, où mode et spectacle se rencontrent pour créer une véritable magie visuelle.