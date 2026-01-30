Fela Kuti recevra un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière

La légende de la musique nigériane Fela Kuti recevra à titre posthume un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière, près de trente ans après sa mort.

Décédé en 1997, à l'âge de 58 ans, le roi de l’afrobeat, Fela Kuti a inventé un genre musical mêlant jazz, funk et rythmes traditionnels africains, exerçant une influence majeure sur la musique contemporaine. Le succès international de l’afrobeat a conduit les Grammy Awards à créer en 2024 la catégorie « Meilleure performance africaine ». Fela Kuti devient ainsi le premier Africain à recevoir un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière.

Sur près de trois décennies, Kuti a publié plus de 50 albums, s'est produit sur les plus grandes scènes du monde et a construit une œuvre où la musique servait aussi d’outil de contestation politique. Son engagement lui a valu de violentes et fréquentes confrontations avec les pouvoirs militaires nigérians de son époque. Aujourd'hui encore sa musique continue d'influencer de nombreux artistes contemporains, et son héritage perdure bien au-delà de sa mort.