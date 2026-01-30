Bienvenue sur Africanews

Fela Kuti recevra un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière

Le musicien et compositeur nigérian Fela Anikulapo Kuti se produit le 13 septembre 1986 lors de la « Fête de l'humanité » Parti communiste français à La Courneuve, à Paris   -  
By Rédaction Africanews

Nigéria

La légende de la musique nigériane Fela Kuti recevra à titre posthume un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière, près de trente ans après sa mort.

Décédé en 1997, à l'âge de 58 ans, le roi de l’afrobeat, Fela Kuti a inventé un genre musical mêlant jazz, funk et rythmes traditionnels africains, exerçant une influence majeure sur la musique contemporaine. Le succès international de l’afrobeat a conduit les Grammy Awards à créer en 2024 la catégorie « Meilleure performance africaine ». Fela Kuti devient ainsi le premier Africain à recevoir un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière.

Sur près de trois décennies, Kuti a publié plus de 50 albums, s'est produit sur les plus grandes scènes du monde et a construit une œuvre où la musique servait aussi d’outil de contestation politique. Son engagement lui a valu de violentes et fréquentes confrontations avec les pouvoirs militaires nigérians de son époque. Aujourd'hui encore sa musique continue d'influencer de nombreux artistes contemporains, et son héritage perdure bien au-delà de sa mort.

