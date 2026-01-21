Éthiopie : au moins 40 alliés de l'armée tués dans une frappe de drone

Les forces éthiopiennes ont tué une quarantaine de combattants de leur propre camp lors d’une frappe de drone dans la région d’Amhara, en proie à une insurrection, le 15 janvier, ont déclaré mardi à l’AFP une infirmière et un responsable local.

L’Amhara, deuxième région la plus peuplée d**’Éthiopie** avec environ 23 millions d’habitants, est en proie à une insurrection depuis avril 2023, après que le gouvernement fédéral a tenté de désarmer les milices ethniques locales, les Fano.

L’armée mène régulièrement des frappes de drones, mais celle du 15 janvier dans la zone de Waghemira a touché un camp pro-gouvernemental, a indiqué le responsable local à l’AFP par téléphone, sous couvert d’anonymat.

Selon lui, l’armée a informé les autorités le lendemain qu’il s’agissait d’une "erreur", bien que le drone ait survolé le camp pendant un certain temps avant la frappe.

"J’ai immédiatement vu de la fumée et des flammes… Je me suis précipité sur les lieux… J’ai vu des parties de corps des morts ainsi que des blessés agonisant de douleur", a-t-il déclaré, ajoutant que 36 personnes avaient été tuées sur le coup et que deux autres étaient décédées à l’hôpital.

Un soignant ayant pris en charge plusieurs blessés sur place, Abebaw Zinabu, a indiqué à l’AFP que "plus de 40" personnes avaient été tuées.

"Comment une attaque peut-elle être menée par nos propres forces contre un camp bien connu, qui abrite depuis six ans des membres de la milice défendant le gouvernement, combattant dans le désert et les vallées, loin de leurs familles et de leurs proches ?", s’est interrogé le responsable.

Un porte-parole de l’armée a déclaré à l’AFP ne pas avoir "reçu d’informations" sur l’incident.

L’Éthiopie est confrontée à plusieurs insurrections, notamment dans les régions de l’Amhara et de l’Oromia, ainsi qu’à des tensions croissantes avec le pays voisin, l’Érythrée.

Selon l’ACLED, un organisme de surveillance des conflits, au moins 669 personnes ont été tuées dans plus de 70 frappes de drones en Amhara depuis 2023.