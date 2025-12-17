Espagne : des migrants délogés d'un squat en banlieue de Barcelone

La police du nord-est de l'Espagne a procédé mercredi à l'expulsion d'une école abandonnée où vivaient des centaines de migrants, pour la plupart sans papiers, dans un squat au nord de Barcelone.

Sachant que l'expulsion allait avoir lieu en plein hiver, la plupart des occupants avaient quitté les lieux pour tenter de trouver un autre refuge avant que les forces anti-émeutes de la police régionale de Catalogne ne pénètrent dans les locaux de l'école tôt le matin, sur ordre du tribunal.

Les autorités judiciaires avaient jugé que le bâtiment était dangereux.

Bien que l'expulsion se soit déroulée sans violence, il y a eu des moments de tension lorsque les personnes qui perdaient leur logement ont dû passer devant des agents en tenue anti-émeute.

« Mettre 400 personnes à la rue en hiver, juste avant Noël, il faut avoir le cœur bien dur pour faire ça », a déclaré Younous Drame, un Sénégalais de 50 ans qui faisait partie des personnes contraintes de partir.

Le squat était situé à Badalona, une ville ouvrière limitrophe de Barcelone.

De nombreux migrants subsahariens, principalement originaires du Sénégal et de Gambie, s'étaient installés dans le bâtiment scolaire vide depuis qu'il avait été abandonné en 2023.