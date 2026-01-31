Soudan : les forces de soutien rapide accusées de kidnapping

Des témoins ont affirmé que les combattants des forces paramilitaires soudanaises ont enlevés des enfants lors de leur prise de contrôle de la ville d'al-Fashir en octobre et lors d'autres attaques dans la région du Darfour.

Des kidnappings qui auraient eu lieu après avoir tué les parents dans certains cas. Les experts estiment que ces témoignages pourraient décrire des actes d'esclavage. Les récits d'enlèvements remontent à la première année de la guerre.

Les forces de soutien rapide ont nié avoir pris pour cible des civils et affirment enquêter sur les abus. Ces descriptions, basées sur des entretiens menés par Reuters avec plus d'une vingtaine de témoins,comprennent quatre récits de combattants des Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, qui auraient dit aux familles que les enfants seraient utilisés comme esclaves pour garder les troupeaux.

Les RSF sont en guerre contre l'armée soudanaise depuis avril 2023 pour déterminer quelle faction dirigera le pays doté de riches réserves minérales, de terres arables abondantes et de ports sur la mer Rouge.

Les groupes de défense des droits humains avaient déjà signalé des crimes de guerre présumés commis par les deux camps, notamment le recrutement d'enfants soldats, l'enlèvement et l'esclavage d'enfants par les RSF et les milices alliées n'avaient jusqu'à présent pas été rapportés par d'autres médias.