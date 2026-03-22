Soudan : 69 morts et 89 blessés dans une frappe sur un hôpital au Darfour

Une frappe contre un centre de santé à El-Daein, la capitale de l'Etat du Darfour-Est (Soudan), a fait 69 morts et 89 blessés, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’attaque, survenue vendredi, a visé l’hôpital universitaire de la ville, faisant des victimes parmi le personnel médical, des patients et détruisant des stocks vitaux. Le Darfour, en grande partie contrôlé par les Forces de soutien rapide, est régulièrement bombardé par l’armée, qui cherche à les repousser du centre du pays. Les frappes de drones sur des zones civiles, écoles et hôpitaux se multiplient, malgré les condamnations internationales. Les paramilitaires accusent l’armée d’être responsable de cette frappe, cette dernière nie toute implication.

L’armée fidèle au général Al-Burhane contrôle l’est, le centre et le nord du Soudan. L’ONU a recensé plus de 40 000 morts, mais les ONG estiment que le bilan réel est bien plus lourd. Depuis le début du conflit, plus de 2 000 personnes ont été tuées dans des attaques contre des établissements de santé.