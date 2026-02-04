L'ONU et les USA lancent un fonds d'aide humanitaire pour le Soudan

Les États-Unis et les Nations unies cherchent à mobiliser le soutien international en faveur de l’aide humanitaire au Soudan ravagé par la guerre, en lançant un nouveau Fonds humanitaire pour le Soudan doté de 700 millions de dollars de contributions provenant des Émirats arabes unis et des États-Unis.

L’administration Trump a déclaré mardi qu’elle contribuerait à hauteur de 200 millions de dollars à cette initiative, prélevés sur une enveloppe de 2 milliards de dollars mise de côté à la fin de l’année dernière pour financer des projets humanitaires dans le monde entier. Les Émirats arabes unis ont indiqué qu’ils verseraient 500 millions de dollars. L’Arabie saoudite et plusieurs autres participants ont promis de faire des contributions, sans en préciser les montants.

"Aujourd’hui, nous signalons que la communauté internationale travaillera ensemble pour mettre fin à ces souffrances et pour veiller à ce qu’une aide vitale parvienne aux communautés dans un besoin si désespéré", a déclaré le chef de l’action humanitaire de l’ONU, Tom Fletcher, qui dirige le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA). Fletcher a coprésidé mardi à Washington l’événement de levée de fonds avec Massad Boulos, conseiller principal des États-Unis pour les affaires arabes et africaines.

Fletcher a indiqué que le début du Ramadan, le 17 février, avait été fixé comme date "pour rendre visibles des progrès concrets dans ce travail". Boulos a déclaré que les États-Unis avaient présenté une "proposition globale" en vue d’une trêve humanitaire, qui pourrait être acceptée au cours des prochaines semaines.

Le Soudan est plongé dans la guerre depuis 2023, les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire, et l’armée soudanaise s’affrontant pour le contrôle du pays. L’ONU estime que plus de 40 000 personnes ont été tuées dans le conflit, mais considère que le nombre réel pourrait être bien plus élevé.

Le conflit a provoqué la plus grande crise humanitaire au monde, avec plus de 14 millions de personnes contraintes de fuir leur foyer et la famine déclarée dans plusieurs régions du Soudan.

Les combats se sont récemment concentrés dans les régions du Kordofan après la prise d’el-Fasher par les FSR, l’un des derniers bastions de l’armée dans la région du Darfour. Toutefois, l’armée a depuis remporté des avancées au Kordofan en brisant le siège de Kadugli et de la ville voisine de Dilling. Mardi, l’armée soudanaise a annoncé avoir ouvert une route cruciale entre Kadugli et Dilling.

Kadugli était assiégée par les FSR depuis le début de la guerre, et la famine y a été déclarée en novembre par le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC). Mardi, les FSR ont lancé une attaque de drone qui a touché un centre médical à Kadugli, tuant 15 personnes, dont sept enfants, selon le Sudan Doctors Network, qui suit l’évolution du conflit.